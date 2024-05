Claudiu Bumba și Paul Anton au dat lovitura! Vor face echipă în prima ligă din Ungaria, alături de alți doi români

În ultimele stagiuni, ungurii au pus ochii pe fotbaliști din Superliga României! Echipele din țara vecină au transferat jucători din prima ligă de la noi, în acest moment în primele două campionate din Ungaria evoluând un număr important de fotbaliști cu ”naționalitate tricoloră”.

Alți patru vor fi prezenți în prima ligă maghiară din vară, dar nu în urma unor transferuri, ci în urma unei promovări obținute de ETO Gyor, care a reușit să termine pe locul secund eșalonul al doilea și să își îndeplinească obiectivul, iar în lot se regăsesc și patru jucători români, printre care și Claudiu Bumba sau Paul Anton.

Patru români au promovat cu ETO Gyor în prima ligă maghiară!

Bumba, născut în Baia Mare, ajuns la 30 de ani, a avut evoluții foarte bune la formația ETO Gyor. Nu este singurul român din lot însă, împărțind vestiarul și cu fundașul Deian Boldor (29 de ani, ex Chindia Târgoviște), fundașul Mark Kovacs (19 ani, ex Dunajska Streda), mijlocașul Paul Anton (33 de ani, ex UTA).

Claudiu Bumba a ieșit mult în evidență de la startul întrecerii, având 17 goluri marcate în 35 de meciuri, dar și 10 pase decisive. În același timp, el a terminat pe locul 3 în clasamentul golgheterilor. Bumba este și decarul echipei.

În vârstă de 30 de ani, mijlocașul Claudiu Bumba a evoluat în prima ligă din România, Israel, Turcia și în ligile maghiare, obținând rezultate bune și în tricoul lui Kisvarda.

Claudiu Bumba, sezon foarte bun la ETO Gyor, cu 17 goluri. Paul Anton, 30 de apariții

După ce sezonul trecut a îmbrăcat tricoul lui Fehervar, Bumba și-a mutat ”sediul” la Gyor, club cu care a semnat până în vara anului 2025. Transferul jucătorului român era văzut drept o mare reușită de către Laszlo Koteles, directorul sportiv, care spera că Bumba va aduce multă bucurie echipei și suporterilor. Iată că acest lucru s-a și întâmplat!

Mijlocașul Paul Anton, fost internațional, cu 12 meciuri pentru naționala României, joacă și el pentru maghiarii de la ETO Gyor. În acest sezon a prins 30 de meciuri, a marcat două goluri și a oferit două pase decisive, iar de cele mai multe ori a fost integralist.

În sezonul precedent, Anton a evoluat în 35 de partide pentru cei de la UTA Arad, în Superligă și Cupa României, reușind să marcheze un singur gol.

Deian Boldor și Mark Kovacs, peste 10 meciuri fiecare pentru ETO Gyor

La finalul sezonului precedent, Anton s-a numărat printre jucătorii pe care Mircea Rednic a decis să nu mai conteze, astfel că a devenit liber de contract. Site-urile de specialitate îl evaluează pe mijlocaș la 400.000 de euro.

Altfel, Deian Boldor a jucat 24 de meciuri, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive, iar Kovacs a bifat 12 meciuri.

Din vară, din stagiunea 2024-2025, cei patru români vor juca în prima ligă din Ungaria, ETO Gyor fiind o echipă de tradiție a țării vecine, cu patru campionate (ultimul în 2013) și două Cupe ale Ungariei.