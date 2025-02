"Este o perioadă normală pentru mine. După ce am terminat campionatul în America, preparatorul de acolo mi-a spus să-mi iau o pauză de cel puțin 2-3 săptămâni. Repaus total. Am avut o vacanță mai scurtă decât trebuia pentru că am început sezonul trecut și am jucat direct în Champions League. Am avut o pauză de două-trei săptămâni, iar de atunci mă antrenez ba la sală, ba pe teren.



Din ce am înțeles de la agentul meu, au fost ceva discuții (n.r - din România), doar că nu sunt interesat momentan să mă întorc în România. Vreau să am o carieră cât mai lungă în afară.



Experiența din SUA a fost frumoasă. Am învățat foarte multe chestii acolo, m-am dezvoltat pe plan sportiv, pe plan uman și sunt recunoscător că am făcut acel pas.



În momentul de față, cred că am luat decizia de a nu continua în America. Am avut propunerea de a prelungi la Columbus, dar asta a fost alegerea mea, să-mi încerc puterile mai aproape de casă, în Europa", a spus Alexandru Mățan, în ianuarie, pentru PRO TV