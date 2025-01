Mățan s-a despărțit definitiv de Columbus Crew după aproape patru ani în care a fost sub contract cu formația din MLS. Mijlocașul român a cucerit inclusiv un titlu, în 2023, după o finală cu Los Angeles FC (2-1).

Alexandru Mățan exclude revenirea în România și spune adio fotbalului din SUA



În 2024, Mățan a continuat să evolueze constant, a marcat 4 goluri și a oferit 7 pase decisive în 40 de meciuri, însă la finalul anului a decis să refuze o prelungire a contractului și s-a despărțit de Columbus Crew.



Mățan se antrenează singur în această perioadă și așteaptă următorul pas în carieră, unul care nu va fi nici în SUA, nici în România. Deși ar fi fost dorit în Superliga de Dianmo și Farul, produsul Academiei Hagi spune că și-ar dori să evolueze într-un alt campionat din Europa.



"Este o perioadă normală pentru mine. După ce am terminat campionatul în America, preparatorul de acolo mi-a spus să-mi iau o pauză de cel puțin 2-3 săptămâni. Repaus total. Am avut o vacanță mai scurtă decât trebuia pentru că am început sezonul trecut și am jucat direct în Champions League. Am avut o pauză de două-trei săptămâni, iar de atunci mă antrenez ba la sală, ba pe teren.



Din ce am înțeles de la agentul meu, au fost ceva discuții (n.r - din România), doar că nu sunt interesat momentan să mă întorc în România. Vreau să am o carieră cât mai lungă în afară.



Experiența din SUA a fost frumoasă. Am învățat foarte multe chestii acolo, m-am dezvoltat pe plan sportiv, pe plan uman și sunt recunoscător că am făcut acel pas.



În momentul de față, cred că am luat decizia de a nu continua în America. Am avut propunerea de a prelungi la Columbus, dar asta a fost alegerea mea, să-mi încerc puterile mai aproape de casă, în Europa", a spus Alexandru Mățan, într-un interviu pentru PRO TV.