Alanyaspor a remizat în duelul cu Gaziantep, scor 0-0, într-un meci din etapa a 11-a din campionatul Turciei.

Ianis Hagi a fost titular la Alanyaspor și a ieșit din teren în finalul partidei cu echipa lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu.



Ce notă a primit Ianis Hagi în partida cu Gaziantep



Ianis Hagi a avut o prestație solidă în partida din campionat, dar a fost înlocuit în minutul 83, iar în locul său a intrat Efecan Karaca.

Mijlocașul român a fost printre cei mai buni fotbaliști din echipa sa și a fost notat cu 7,1, conform portalului sofascore.ro, iar cea mai bună notă de la Alanyaspor a fost Nicolas Janvier: 7,4.

La Gaziantep, Alexandru Maxim a jucat din primul minut și a primit nota 7,3, iar Deian Sorescu a fost rezervă neutilizată pentru această partidă.

În urma acestui rezultat, Alanyaspor a acumulat 14 puncte și se află pe locul 9, în timp ce Gaziantep are 18 puncte și se situează pe poziția a 6-a.

