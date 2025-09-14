Lokomotiv Plovdiv a obținut un egal duminică, în meciul de pe teren propriu cu eterna campioană Ludogoreț Razgrad, care are deja 14 titluri consecutive în Bulgaria.
Cătălin Itu a deschis scorul repede pentru Lokomotiv, în minutul 6, dar în minutul 44 gazdele au rămas în zece după eliminarea directă, după un fault periculos, a lui Ivaylo Ivanov, dictată de VAR.
Itu a fost schimbat la pauză, iar în minutul 58 a debutat pentru trupa din Plovdiv recent transferatul Andrei Chindriș, fundașul central care în ultimele sezoane a jucat în Polonia, la Lechia Gdansk.
După un gol anulat de VAR, Ludogoreț a egalat în minutul 90+5 prin Petar Stanic pentru 1-1 scor final.
A fost "perla" lui Iftime, acum a semnat în Bulgaria! Fundașul cotat la 1,2 milioane € și-a găsit echipă
Andrei Chindriș, fundașul central în vârstă de 26 de ani care impresiona în tricoul lui FC Botoșani, a pus capăt perioadei de incertitudine și a semnat acum câteva zile un contract valabil pe două sezoane cu Lokomotiv Plovdiv, ocupanta locului 3 din campionatul Bulgariei.
Liber de contract de la 1 iulie 2025, după despărțirea de polonezii de la Lechia Gdansk, Andrei Chindriș a ajuns la un acord cu bulgarii de la Lokomotiv Plovdiv.
În martie 2021, pe când juca la FC Botoșani, Chindriș atingea cea mai înaltă cotă de piață din carieră, 1,2 milioane de euro.
Evoluțiile sale l-au propulsat în străinătate, la Santa Clara, în Portugalia, care plătea pentru el 220.000 de euro în 2021.