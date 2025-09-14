Lokomotiv Plovdiv a obținut un egal duminică, în meciul de pe teren propriu cu eterna campioană Ludogoreț Razgrad, care are deja 14 titluri consecutive în Bulgaria.

Cătălin Itu a deschis scorul repede pentru Lokomotiv, în minutul 6, dar în minutul 44 gazdele au rămas în zece după eliminarea directă, după un fault periculos, a lui Ivaylo Ivanov, dictată de VAR.

Itu a fost schimbat la pauză, iar în minutul 58 a debutat pentru trupa din Plovdiv recent transferatul Andrei Chindriș, fundașul central care în ultimele sezoane a jucat în Polonia, la Lechia Gdansk.

După un gol anulat de VAR, Ludogoreț a egalat în minutul 90+5 prin Petar Stanic pentru 1-1 scor final.

