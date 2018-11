ULTIMA ORA | Decizie de ULTIM MOMENT luata de Postolachi! Anuntul facut in urma cu scurt timp: pentru ce nationala vrea sa joace starul de la PSG

Romania l-ar putea pierde pe unul dintre cei mai buni tineri jucatori ai momentului.

Virgiliu Postolachi impresioneaza la PSG si este vazut de oficialii clubului francez drept noua stea din Ligue 1. FRF depune toate eforturile pentru a-l naturaliza pe Postolachi, insa presa din Moldova scrie ca pustiul in varsta de 18 ani se gandeste serios sa joace pentru nationala Frantei.

Nationala Moldovei nici macar nu este luata in considerare de Postolachi. Tanarul atacant a ignorat o noua convocare la nationala Moldovei.

"La fiecare meci el este convocat. Este trimisa scrisoare la club, in care este invitat in cantonamentul nationalei. Mai mult ca atat o sa va spun, nici raspunsul nu primim. Asta vorbeste despre aceea ca jucatorul nu are dorinta! Decat sa avem un jucator, care nu isi doreste, mai bine sa convocam pe cineva din campionatul intern, care cu adevarat isi doresc sa evolueze sub steagul Republicii Moldova", a declarat Dragos Hincu, vicepresedintele Federatiei de Fotbal din Moldova.