Baluta poate prinde un transfer bomba dupa ce l-a refuzat pe Becali! Trei echipe negociaza cu cehii pentru a-l lua pe mijlocasul roman

Alexandru Baluta e dorit de trei echipe, care au trimis deja oferte celor de la Slavia Praga, scrie ProSport.

Sursa citata noteaza ca doua echipe din MLS si una din La Liga sunt interesate sa-l transfere pe mijlocasul roman in varsta de 25 de ani.

Alexandru Baluta este legitimat, in prezent, la Slavia Praga. Daca cele doua cluburi din State vor sa-l transfere direct, echipa din La Liga vrea sa il imprumute pentru sezonul urmator, iar apoi sa-l cumpere daca are evolutii bune.

Echipele din MLS nu se inteleg la bani cu cehii. Acestia din urma vor mai mult pentru roman. Totusi, Baluta nu a fost folosit atat de mult sezonul trecut si a declarat ca vrea sa plece din Cehia.

"Nu mai sunt de acord sa raman in situatia asta. Vreau sa merg sa joc unde imi sunt apreciate munca si calitatile. Am vorbit cu antrenorul tot timpul, imi spunea ca sunt cel mai bun jucator cand am balonul, ca nu are ce sa imi reproseze", spunea Tudor Baluta intr-un interviu.

Baluta a fost dorit de Becali la FCSB

Alexandru Baluta putea ajunge la FCSB. Gigi Becali l-a vrut pe mijlocas si in trecut, dar l-a chemat la echipa si anul acesta.

"Alex Baluta mi-a spus ca nu se mai intoarce in Romania, vrea sa joace in strainatate", a spus Becali la PRO X.

Baluta a refuzat, pentru ca s-a gandit, in primul rand, sa castige mai bine.

"Cand m-au vrut cei de la FCSB, am refuzat sa merg acolo. A fost un moment dificil, pentru ca, sa refuzi o echipa ca FCSB, nu e usor. M-am gandit cum ar fi si daca m-as duce si daca nu m-as duce. Sunt sigur ca am luat decizia buna. Cariera e scurta si, ca orice fotbalist, te gandesti ca poti castiga mai bine, pui si lucrurile astea in balanta", a declarat Baluta.