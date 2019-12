"Am vorbit deja cu presedintele clubului!" Marius Sumudica a dezvaluit unde vrea sa antreneze in sezonul viitor! Ce spune tehnicianul roman dupa ce echipa sa a reusit o victorie SPECTACULOASA

Marius Sumudica a vorbit despre situatia de la Gaziantep.

Formatia antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep Gazisehir, a reusit o victorie spectaculoasa in campionatul Turciei in fata celor de la Kasimapasa, in deplasare. La pauza scorul era 4-1 pentru Gaziantep, insa Kasimapasa a revenit in partea secunda, dar nu a reusit sa egaleze, astfel ca meciul s-a terminat 4-3 pentru trupa lui Sumudica.

La finalul partidei, tehnicianul roman, a vorbit despre situatia la echipa si la obiectivul pe care il are cu Gaziantep.



"Am promis ca o sa castigam 20-21 de puncte in prima jumatate a campionatului. Avem deja 23. Imi felicit jucatorii, fanii si staff-ul meu. Ne asteapta un meci greu cu Malatyaspor, saptamana viitoare. Orice se poate intampla in acest campionat. Asta mi se cere si prin contract. Daca salvez echipa, voi continua aici si anul viitor. Vreau sa continuam sa castigam puncte si sa aduc bani la clubul acesta. Trebuie sa mai aducem jucatori. Inca patru fotbalisti avem nevoie. Am vorbit deja cu presedintele despre asta. Gaziantep va deveni mai puternica dupa ce vom face aceste transferuri", a spus Marius Sumudica la finalul meciului.

Gaziantep ocupa locul 10 in clasament cu 23 de puncte dupa 16 meciuri si a ajuns la 3 meciuri consecutive fara infrangere in campionat.