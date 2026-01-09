Proaspăt revenit după accidentare, Drăgușin speră să meargă la o echipă unde să prindă mai multe minute, ținând cont că la Spurs sunt șanse slabe ca acest lucru să se întâmple.

Radu Drăgușin, în contact cu AS Roma

Potrivit lui Gianluca DiMarzio, cei de la AS Roma ar fi reluat discuțiile în ultimele ore cu oficialii clubului Tottenham cu privire la transferul lui Radu Drăgușin.

Celebrul jurnalist susține că noile discuții sunt menite să găsească un numitor comun în ceea ce privește suma pentru care o eventuală tranzacție se poate realiza.

De altfel, Di Marzio susține că oficialii celor de la AS Roma sunt în contact cu fundașul echipei naționale.

”Giallorossii calcă accelerația în mercato. În ultimele ore, au fost în contact cu fundașul lui Tottenham, Radu Drăgușin.

Roma forțează pentru fostul jucător al lui Juventus și Genoa, iar noi discuții au avut loc pentru stabilirea prețului final al afacerii”, a spus Gianluca Dimarzio.

22 de milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt.

Radu Drăgușin, principala țintă a lui Gian Piero Gasperini

Publicația italiană Gazzetta dello Sport citată a anunțat, recent, faptul că antrenorul Gian Piero Gasperini îl consideră pe Radu Drăgușin unul dintre principalele obiective din această perioadă de transferuri.

„Radu Drăgușin e prima opțiune a Romei, pentru ca antrenorul Gasperini să primească acel fundaș experimentat pe care l-a cerut pentru întărirea defensivei. Drăgușin e cerut de Gasperini, pentru că e capabil de a juca atât ca stoper, cât și ca fundaș dreapta.

Singura problemă? În afara celor 13 minute adunate pe teren, în meciul cu Crystal Palace, Drăgușin a stat pe tușă, de la începutul anului 2025, din cauza unei accidentări. Acum însă, și-a revenit în totalitate și e în vizorul Romei.



Totuși, dacă aducerea sa nu va fi posibilă, clubul mai are în vedere doi jucători: Vavro de la Wolfsburg și Oosterwolde de la Fenerbahce“, au scris italienii.

