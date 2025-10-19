Atacantul român Nandor Tamas (care va împlini 25 de ani în această lună) a marcat golul prin care formaţia KFC Komarno a învins-o pe Ruzomberok cu scorul de 1-0, sâmbătă, în deplasare, într-o partidă din etapa a 11-a a campionatului de fotbal al Slovaciei.

Fostul jucător al echipei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe se află la al doilea sezon sub culorile echipei Komarno, iar în acest campionat a jucat 10 meciuri.

Tamas a marcat primul său gol din acest sezon în minutul 53 şi a fost înlocuit în minutul 69.

Nandor Tamas era cândva disputat de federațiile din România și Ungaria



În urmă cu patru ani, Nandor Tamas a fost ”blocat” de clubul său de atunci, Puskas Akademia, să se mai prezinte la naționala României în speranța că Ungaria va reuși să-l facă eligibil pentru reprezentativele maghiare.

În clasament, pe primul loc se află Slovan Bratislava, cu 21 de puncte (9 jocuri), urmată de Dunajska Streda, 19 p (10 j), MSK Zilina, 19 p (10 j), etc.

KFC Komarno ocupă locul 9 din 12 echipe, cu 11 p (10 j).

