Ianis Hagi, protagonist pe conturile lui Rangers! Ziua speciala pe care scotienii i-au dedicat-o

Ianis Hagi este unul dintre jucatorii care au contribuit la rezultatele bune din acest sezon.

Lucrul acesta nu a fost ignorat de de cei care adminsitreaza conturile oficiale din social media ale echipei. Pe 31 ianuarie, 2020, Ianis Hagi se transfera la echipa scotiana. Romanul pleca in 2019 la Genk de la Viitorul. Mijlocasul nu a rezistat in Belgia decat 6 luni, fiind apoi cedat la Rangers, care l-a transferat definitiv in vara lui 2020, pentru suma de 3,5 milioane de euro.

Duminica, contul de Twiiter al scotienilor postat faptul ca pe data de 31 ianuarie 2020, Ianis Hagi a semnat cu echipa lui Gerrad.

In acest sezon, Ianis Hagi jucat 29 de meciuri pentru Rangers in toate competiile. Mijlocasul a reusit sa inscrie 4 goluri si a oferit 11 pase decisive.