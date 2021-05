EXCLUSIV | "El va trai nefericit, intotdeauna va avea imaginea asta!" Verdictul lui Lucescu despre Ianis Hagi

Razvan Lucescu si-a exprimat punctul de vedere asupra prestatiilor lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi a castigat titlul in Scotia cu Rangers si a fost laudat de catre Razvan Lucescu pentru ca a reusit sa ajunga la o echipa de top, insa crede ca presiunea numelui ii afecteaza mult starea psihica.

"Cu siguranta are presiune, el nu a putut sa creasca normal. El a crescut tot timpul si fiind comparat cu tatal lui si spunandu-se despre el ca tatal lui il protejeaza. Nu a avut posibilitatea sa se manifeste natural, sa fie el insusi. Il afecteaza, creeaza niste frustrari. El poate sa fie un jucator foarte bun, nu trebuie sa fie un geniu, nu trebuie sa fie numarul 1 in lume. Lumea il ataca pe chestia asta sau il critica.

Intotdeauna exista imaginea lui Gica Hagi, a tatalui sau. El va trai nefericit, ar putea sa fie fericit, sa se considere implinit ca a ajuns la un nivel mare in fotbal, ca joaca in afara, ca are niste calitati. Dar faptul ca nu este top, ii creeaza probleme, din cauza numelui", a declarat Razvan Lucescu, in cadrul emisiunii Ora exacta in Sport, in direct la PRO X.