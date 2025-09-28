Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Răzvan Sava a fost cumpărat de echipa din Italia pentru 2,5 milioane de euro, de la CFR Cluj, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la două milioane.



Între timp, cota acestuia a ajuns asemenea sumei de transfer de la Udinese!



Aproape cel mai slab de pe teren! Câte goluri a încasat Răzvan Sava în Sassuolo - Udinese



Duminică după-amiază, în etapa #5 din Serie A, Udinese s-a deplasat în Reggio Emilia pentru confruntarea cu Sassuolo de pe ”Mapei Stadium - Citta del Tricolore”.



La capătul celor 90 de minute, Sassuolo s-a impus cu 3-1



Armand Lauriente a deschis scorul în minutul opt, iar Ismael Kone a majorat diferența după doar patru minute. În actul secund, Keinan Davis a punctat pentru Udinese în minutul 55, iar Edoardo Iannoni a stabilit scorul final în minutul 81.



Portalul de specialitate FlashScore l-a punctat pe Răzvan Sava cu 5,9 în urma celor trei goluri primite de la Sassuolo. El a mai intervenit în decisiv în două situații și a atins mingea de 34 de ori pe durata meciului.

