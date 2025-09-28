”Lupii galbeni” s-au arătat extrem de deranjați de maniera în care arbitrul Marcel Bîrsan a dirijat de la ”centru” confruntarea cu giuleștenii. Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a răbufnit atât la pauză (când a rămas pe teren să vocifereze la arbitri), cât și la flash-interviu după duel.

În fapt, ploieștenii au considerat că nu a fost henț la Paul Papp în clipa în care Bîrsan a dictat o lovitură liberă dintr-o poziție extrem de favorabilă, de unde a și provenit, ulterior, golul lui Alex Pașcanu.

”A fost viciere de rezultat?” Conducerea Petrolului atacă după eșecul din Primvs Derby: ”Rapid? Nicio ocazie de gol”

Claudiu Tudor, președintele ”lupilor galbeni”, a continuat tirada și a doua zi după ”Primvs Derby” și a răspuns afirmativ atunci când a fost întrebat dacă a existat viciere de rezultat.

Totuși, de punctat ar fi și că, în afară de fazele controversate de arbitraj, meciul a fost mort și niciuna dintre cele două echipe nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor

”Nu știu dacă am arătat atât de rău, eu cred că nu meritam să pierdem aseară. A fost un meci echilibrat, decis de o fază în care arbitrul ia o decizie împotriva echipei noastre. Un meci închis, era normal, ca împotriva celor de la Rapid, să nu fie un mare spectacol. Este clar că avem de muncă și dacă am spune că arătăm foarte bine înseamnă că ne mințim. Eu am văzut un plus, față de alte meciuri, la nivel de organizare.



Rapid nu a avut ocazii, e o bază de plecare pentru noi. Trebuie să muncim, nu suntem într-un moment bun, dar am mare încredere în Eugen Neagoe că o să o scoată la capăt și o să arătăm din ce în ce mai bine. Dacă nu era acel henț, Rapid nu avea nicio ocazie de gol. Nu te poți lupta cu aceste decizii. Trebuie să facem și analiza corectă, ok, avem probleme în a marca.



(n.r. A fost viciere de rezultat?) Prin acea decizie, da. Sută la sută. Au mai fost două faulturi, am înțeles că la unul i-a spus lui Grozav că a greșit. De ce ai dat fault că nu a fost, Roche dă în minge. Plus că la Chică Roșă, o intervenție pe 16 metri, când se pregătește să tragă, este fault clar și nu-l dă”, a spus Claudiu Tudor, potrivit fanatik.

Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 23 de Alex Pașcanu, după un șut năprasnic trimis de Elvir Koljic din lovitură liberă. Mingea a fost respinsă în față de Raul Bălbărău, portarul gazdelor, iar fotbalistul Rapidului a profitat și a înțepat mingea în plasă.

