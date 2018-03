Anuntul facut de Chipciu in privinta viitorului sau la Anderlecht! Un fost stelist il critica: "E doar o umbra"

Alex Chipciu nu vrea sa plece de la Anderlecht, chiar daca si-a pierdut locul de titular.

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Alexandru Chipciu nu se gandeste sa plece de la Anderlecht Bruxelles, desi este folosit putin dupa numirea antrenorului Hein Vanhaezebrouck, a declarat agentul mijlocasului roman pentru ziarele din grupul Sudpresse, informeaza site-ul walfoot.be.

Chipciu vrea sa lupte pentru a redeveni titular. "Deocamdata, nu luam in calcul plecare. Nu e genul de lucruri la care ma gandesc cat timp campionatul este in curs de desfasurare. Alexandru ramane foarte profesionist si vrea sa profite de sansa sa cand i se va oferi. Ii place campionatul Belgiei si vrea sa lupte pentru locul sau", a afirmat agentul jucatorului.

Chipciu a contribuit in stagiunea trecuta la castigarea campionatului si la calificarea in sferturile de finala ale Europa League, insa a fost folosit putin in actualul sezon, avand doar 16 aparitii in campionat, dintre care 10 ca titular.

Anderlecht a contat pana in ianuarie si pe Nicolae Stanciu, care a semnat cu Sparta Praga.

Hamdi Harbaoui, fotbalistul lui Zulte Waregem, care a evoluat in sezonul trecut la Anderlecht, a estimat ca Alex Chipciu este "umbra celui care a fost" dupa ce Stanciu a plecat de la echipa din campionatul Belgiei.

Inaintea ultimei etape din sezonul regulat al campionatului, pe primul loc este FC Bruges, cu 64 de puncte, urmata de Anderlecht, 52 puncte, si Charleroi, 51 puncte. In play-off, punctele echipelor vor fi injumatatite.