Gică Popescu a acordat un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit printre altele și despre situația lui Ianis Hagi.

Gică Popescu: ”Sunt convins că Ianis nu va sta mult timp la Alanyaspor!”

Internaționalul român a semnat în vară cu Alanyaspor, după o perioadă lungă în care s-a aflat în căutarea unei noi echipe după ce Rangers i-a reziliat contractul.

Ianis Hagi a avut evoluții bune în campionatul Turciei și în 14 meciuri în care și-a făcut apariția a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă. Gică Popescu este convins că șederea lui Ianis Hagi la Alanyaspor nu va fi de lungă durată, iar internaționalul român va ajunge curând la o echipă cu pretenții în Europa.

”(n.r. Reporter: A fost cea mai bună alegere pentru Ianis Hagi să meargă la Alanyaspor?) Ce pot să spun e că au fost foarte multe discuții în acea perioadă. Ne întâlneam deseori și vorbeam despre acest lucru. Erau multe, multe echipe care îl doreau.

Până la urmă, decizia i-a aparținut lui Ianis. Sunt convins că a analizat și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv această ofertă și s-a hotărât să meargă în Turcia. Eu sunt convins că nu va sta mult timp acolo.

Este o perioadă în care Ianis să revină la forma pe care a avut-o la un moment dat, și acum o face de multe ori foarte bine, fie la echipa națională, fie la echipa de club, dar nu cred că va rămâne mult timp acolo.

(n.r. Reporter: Ce l-ați sfătuit la momentul acela?) Avea cine să îl sfătuiască, crede-mă că nu avea nevoie de sfaturile mele, pentru că avea pe cineva lângă el care putea să îl sfătuiască la fel de bine ca mine sau mult mai bine, pentru că e tatăl său și e normal să gândească și să vadă lucrurile de aproape și să își cunoască copilul cum nimeni altcineva îl cunoaște”, a spus Gică Popescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Alanyaspor, locul 10 în Turcia

