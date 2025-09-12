Rezultatele României din amicalul cu Canada (scor 0-3) și meciul cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială (scor 2-2), i-au adus lui Mircea Lucescu numeroase critici.

Florin Prunea, contactat de Federația de Fotbal din Moldova: ”M-au sunat pentru un antrenor!”

Situația este chiar mai gravă în Republica Moldova. Dacă în România sunt discuții despre plecarea lui Lucescu de la echipa națională, peste Prut, selecționerul Serghei Cleșcenco și-a dat deja demisia.

Cleșcenco și-a încheiat mandatul de selecționer, după ce Moldova a fost umilită în preliminariile pentru Cupa Mondială de Norvegia. Basarabenii au pierdut cu 1-11 în fața selecționatei al cărei star este nimeni altul decât Erling Haaland.

Florin Prunea a dezvăluit că Federația de Fotbal din Republica Moldova l-a contactat pentru a cere o recomandare de selecționer. Fără să stea prea mult pe gânduri, Prunea l-a propus pe Eugen Neagoe.

”M-a sunat cineva de la Federația Moldovenească să mă întrebe de un antrenor. M-au sunat pentru un antrenor. Cineva de la nivel înalt, fratele meu de la Federație, dar aici nu e pe prietenie”, a spus Florin Prunea la IamSport Live.

Întrebat de către jurnalistul Decebal Rădulescu dacă este vorba despre Eugen Neagoe, fostul mare portar din Generația de Aur a confirmat.

Eugen Neagoe nu are un angajament în momentul de față. Ultima oară, Neagoe a antrenat-o pe Gloria Buzău, însă a decis să plece de pe banca tehnică din cauza problemelor financiare de la echipă.

