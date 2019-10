Antrenorul lui Tatarusanu, DAT AFARA! Ce legenda ar putea s-o preia pe Lyon

Ciprian Tatarusanu a ramas fara antrenor la Lyon dupa 0-1 cu Saint Etienne.

Sylvinho a fost demis de la Olympique Lyon dupa 0-1 in derby-ul cu Saint Etienne. Lyon a avut un inceput slab de sezon, doar locul 14, cu 9 puncte in primele 9 meciuri, iar sefii au decis sa ca e momentul sa faca o schimbare. L'Equipe anunta ca Laurent Blanc este favorit sa preia echipa, fiind liber de contract dupa despartirea de PSG in 2016.

Blanc a antrenat doar Bordeaux, PSG si nationala Frantei, insa a avut rezultate bune la nivel de club. Cu Bordeaux a cucerit titlul in 2009, iar cu PSG a castigat trei titluri la rand intre 2013 si 2016. El s-a despartit de bogatii Frantei dupa ce nu a reusit sa castige trofeul Champions League.

Ca jucator, Laurent Blanc e una din marile legende ale Frantei, campion mondial si european si fost capitan in generatia din care au facut parte Zidane, Deschamps ori Henry.



Schimbarea lui Sylvino, o noua sansa pentru Tatarusanu?

Ciprian Tatarusanu a ajuns la Lyon in vara din postura de jucator liber de contract, atunci cand i s-a promis postul de titular. Sylvino a venit apoi si a decis sa se bazeze pe Antony Lopes, favoritul tribunelor. Acum cu un nou antrenor, portarul roman poate primi o noua sansa la echipa franceza.