Antrenorul Galatei, sătul să fie întrebat de Moruțan: „Nu înțeleg întrebările despre jucători care nu sunt constanți!” Detalii despre situația românului: „Ieri mânca singur!” 

Echipa lui Domenec Torrent a reușit să câștige în ultima etapă din Turcia și a urcat pe locul 12 în clasament, având 44 de puncte, cu 19 mai puțin decât liderul Trabzonspor. Alexandru Cicâldău (24 ani) a fost rezervă, și introdus pe teren în minutul 70, în timp ce Olimpiu Moruțan (22 ani) nici nu a fost inclus în lot.

Situația fotbalistului român începe să fie din ce în ce mai dificilă, iar principala sa problemă, după cum a dezvăluit și antrenorul echipei, este faptul că nu vorbește limba engleză. Moruțan a fost titular și integralist în amicalul cu Dinamo Kiev, 1-3, însă nu a reușit să se facă remarcat.

Domenec Torrent, noi declarații despre Olimpiu Moruțan: „Ieri mânca singur!”



La finalul meciului cu Malatyaspor, fosta echipă a lui Marius Șumudică, Domenec Torrent a fost întrebat despre Olimpiu Moruțan și absența lui. Antrenorul a răspuns, însă și-a exprimat iritarea față de faptul că este constant întrebat despre fotbalistul român, transferat în vara anului trecut, în schimbul a 3.5 milioane de euro.

„Nu înțeleg întrebările despre Moruțan, sunt întrebări despre jucători care nu sunt constanți. Ați văzut meciul cu Dinamo Kiev. Trăiesc cu ei și observ ce văd pe teren și ce văd la antrenamente. Atât Moruțan cât și Bariș (n.r. Bariș Alper Yilmaz) se antrenează incredibil. Nu mă plâng de antrenamente.

Însă mă întreb, sunt sau nu în formă? Am spus deja, trebuie să exclud câte 5 jucători pentru fiecare meci, nu e ușor. Toți merită să joace, nu îi pot convinge cu explcații tactice. Să spunem că Bariș sau Moruțan jucau, ei au fost și titulari, în special Moruțan. După aceea, nu întreabă lumea de faptul că Emre nu a mai jucat, de exemplu.

Ieri, Moruțan mânca singur în Florya (n.r. baza lui Galatasaray), poate fi dificil să comunici cu el. Poate vorbi doar română, uneori nu are translatorul cu el. În afară de a fi profesionist, toți vor să îl ajute pentru că este un băiat extrem de bun. Sunt lucruri extrem de absurde, am auzit că îl lăsăm singur, că nu ne interesează. Am răspuns la toate aceste lucrurir, nu am o problemă cu cineva, în special cu jucătorii tineri”, a declarat Torrent citat de Sporx.