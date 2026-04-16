În Conference League, a început al doilea episod al duelului românilor, Rayo Vallecano - AEK Atena, sau Andrei Rațiu - Răzvan Marin. Spaniolii s-au impus cu 3-0 în meciul tur de la Atena și au prima șansă pentru calificarea în semifinalele competiției.
La momentul redactării acestui articol, AEK Atena are 2-0 în partida retur, iar grecii sunt foarte aproape de o revenire incredivilă, fiind 3-2 în favoarea spaniolilor.
Andrei Rațiu a comis penalty, iar Răzvan Marin a înscris
Fundașul lateral al naționalei României a avut o intrare întârziată în careu, iar centralul a dictat lovitură de la 11 metri pentru AEK Atena.
Andrei Rațiu a fost vizibil marcat de greșeala sa și a sperat că portarul Batalla va para.
Nu s-a întâmplat însă, pentru că Răzvan Marin a bătut tare penalty-ul și a dublat avantajul echipei din capitala Greciei.
Ar fi mutarea verii! Andrei Rațiu, propus la Real Madrid în locul lui Alexander-Arnold: „Aș și plăti”
Fostul fotbalist spaniol Hipolito „Poli” Rincon a intervenit în această dezbatere la postul de radio Cadena COPE. Acesta a transmis că internaționalul român Andrei Rațiu reprezintă o variantă mult mai sigură pentru flancul drept, comparativ cu jucătorul englez.
„În fiecare zi îmi place tot mai mult Rațiu, mi se pare un fundaș lateral extraordinar. Nu știu cum de nu este la o echipă mai mare. L-aș da la schimb chiar acum, om pe om, pentru Alexander-Arnold, ba chiar aș și plăti”, a spus fostul jucător.
Rincon susține că Real Madrid își asumă riscuri defensive inutile folosindu-l pe englez și a propus numele lui Rațiu drept o alternativă solidă. Ambii fundași dreapta au aceeași vârstă și urmează să împlinească 29 de ani în lunile următoare.
Până la o eventuală mutare, Alexander-Arnold urmează să fie testat serios pe plan defensiv în meciul cu Bayern Munchen din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, programat pe 15 aprilie pe Allianz Arena. Englezul va fi titular în partida în care spaniolii încearcă să întoarcă scorul de 1-2 înregistrat în manșa tur.