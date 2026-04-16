În Conference League, a început al doilea episod al duelului românilor, Rayo Vallecano - AEK Atena, sau Andrei Rațiu - Răzvan Marin. Spaniolii s-au impus cu 3-0 în meciul tur de la Atena și au prima șansă pentru calificarea în semifinalele competiției.

La momentul redactării acestui articol, AEK Atena are 2-0 în partida retur, iar grecii sunt foarte aproape de o revenire incredivilă, fiind 3-2 în favoarea spaniolilor.

Andrei Rațiu a comis penalty, iar Răzvan Marin a înscris

Fundașul lateral al naționalei României a avut o intrare întârziată în careu, iar centralul a dictat lovitură de la 11 metri pentru AEK Atena.

Andrei Rațiu a fost vizibil marcat de greșeala sa și a sperat că portarul Batalla va para.

Nu s-a întâmplat însă, pentru că Răzvan Marin a bătut tare penalty-ul și a dublat avantajul echipei din capitala Greciei.