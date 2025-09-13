Andrei Ivan, umilință după umilință: ZERO pe linie!

Andrei Ivan, dezastru după transferul în Grecia: eșecuri pe linie fără gol marcat

De la transferul în Grecia, Andrei Ivan a fost titular în toate cele patru meciuri, însă Panserraikos are un start catastrofal în campionat: trei înfrângeri din trei meciuri, 8 goluri primite și niciunul marcat.



După 0-2 contra lui AEK Atena și 0-1 împotriva lui OFI Creta, Panserraikos a pierdut și pe terenul campioanei Olympiacos, scor 0-5. Andrei Ivan a fost titular și a fost înlocuit în minutul 90+1.



Datele Sofascore arată că Ivan a fost complet izolat în atacul lui Panserraikos și nu a avut absolut nicio contribuție ofensivă: niciun șut - nici măcar în afara spațiul porții - niciun dribling. Fostul fotbalist al Craiovei a atins mingea de 15 ori.

