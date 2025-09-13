Andrei Ivan, umilință după umilință: ZERO pe linie!

Andrei Ivan, umilință după umilință: ZERO pe linie!
Andrei Ivan (28 de ani), fotbalistul de care Universitatea Craiova s-a despărțit în această vară, joacă acum în Grecia, la Panserraikos.

Andrei Ivan Panserraikos Grecia Olympiacos
Andrei Ivan, dezastru după transferul în Grecia: eșecuri pe linie fără gol marcat

De la transferul în Grecia, Andrei Ivan a fost titular în toate cele patru meciuri, însă Panserraikos are un start catastrofal în campionat: trei înfrângeri din trei meciuri, 8 goluri primite și niciunul marcat.

După 0-2 contra lui AEK Atena și 0-1 împotriva lui OFI Creta, Panserraikos a pierdut și pe terenul campioanei Olympiacos, scor 0-5. Andrei Ivan a fost titular și a fost înlocuit în minutul 90+1.

Datele Sofascore arată că Ivan a fost complet izolat în atacul lui Panserraikos și nu a avut absolut nicio contribuție ofensivă: niciun șut - nici măcar în afara spațiul porții - niciun dribling. Fostul fotbalist al Craiovei a atins mingea de 15 ori.

Panserraikos a jucat în 10 din minutul 35, după ce decarul Andre Green a văzut cartonașul roșu. Toate cele cinci goluri ale lui Olympiacos au venit în actul secund: El Kaabi (48'), Ortega (66'), Podence (70') Taremi (88', 90+3').

  • Mehdi Taremi (33 de ani) s-a aflat la debutul pentru Olympiacos. Atacantul iranian a fost transferat recent de la Inter Milano.
  • Panserraikos este ultima clasată din Grecia după primele trei etape. În schimb, Olympiacos are punctaj maxim și e lider.

Andrei Ivan are un gol pentru Panserraikos, din penalty, în meciul din Cupa Greciei cu divizionara secundă Kavala, însă echipa sa a fost eliminată din competiție la loviturile de departajare (1-1, 4-5 d.l.d.).

