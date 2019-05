"Ce, Edi e sortiment de paine?" Declaratia fabuloasa care clarifica situatia lui Iordanescu Jr! Ce a spus presedintele clubului!

Gigi Becali il asteapta pe Edi Iordanescu la FCSB.

FCSB va termina pe locul doi si sezonul acesta, iar Gigi Becali a anuntat ca Mihai Teja nu va mai fi antrenorul ros-albastrilor din sezonul urmator. Becali a luat in calcul varianta Edi Iordanescu, insa presedintele celor de la Gaz Metan Medias il contrazice.

"Pe asta nu il ia FCSB. Asta nu se duce, ma, ca vrea el sa faca schimbarile la echipa. Ma, asta ramane aici, stati linistiti! Facem echipa buna aici. Eu pun capul la sina de tren ca Edi nu pleaca de aici. Ce, Edi e sortiment de paine? Are un contract beton. <<Beton de 300>>, se foloseste la poduri peste Dunare. Lui Teja nu i-am facut, am zis ca e prieten. Acum m-am invatat minte. In primul rand, Edi are o buna crestere si vrea sa duca mai departe proiectul, apoi are si o clauza", a spus Marginean pentru Telekom Sport.

"Fiecare doarme cum isi asterne"

Presedintele clubului a comentat si situatia lui Mihai Teja, cel care a ajuns la FCSB chiar de la Gaz Metan.

"Nu ma bag in viata omului. Eu l-am ajutat, l-am angajat de trei ori. Mi-a zis ca pentru familie, pentru cariera a mers mai departe. Nu i-am intentat proces. E un baiat bun, ramane prietenul meu, dar stia unde merge. Parerea mea e ca fiecare doarme cum isi asterne", a completat Ioan Marginean.

Iordanescu: "Eu nu renunt la filosofia mea"

Gazeta scrie ca Edi Iordanescu a tinut sa ii transmita si el un mesaj lui Gigi Becali. Antrenorul de la Gaz Metan Medias nu este dispus sa lucreze cu patronul de la FCSB.

"Eu nu renunt la filosofia mea, nu voi accepta niciodata sa fiu antrenor la o echipa, iar primul 11 si schimbarile sa nu le fac eu. Mai bine stau pe margine", i-a transmis Edi Iordanescu lui Gigi Becali, prin intermediari.