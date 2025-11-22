Mohamed Bayo a făcut restul spectacolului, cu un gol în prelungirile primei reprize și încă unul în minutul 64, pentru un succes clar, fără drept de apel.

Maxim a spart gheața în minutul 39, cu o execuție perfectă de la punctul cu var. Românul a trimis fără emoții și a declanșat parada de goluri a oaspeților.

Gaziantep urcă temporar pe locul 6, cu 22 de puncte după 13 etape, într-un sezon în care echipa românilor Maxim și Sorescu arată tot mai solid. Kayserispor rămâne în picaj, pe locul 16, cu doar 9 puncte.

A intrat și Deian Sorescu în a doua repriză

Maxim a părăsit terenul în minutul 69, fiind înlocuit cu Badou N’Diaye, după ce deja bifase un meci excelent. Sofascore i-a acordat nota 7,7, a treia cea mai mare a jocului. Doar Camara (8,1) și MVP-ul Bayo (8,9) l-au depășit.

În repriza a doua a intrat și Deian Sorescu, trimis pe teren în minutul 76. Alexandru Maxim este evaluat la 500.000 de euro și mai are contract până în vara anului viitor, în timp ce Sorescu este cotat la 2 milioane de euro și e legat de Gaziantep până în 2027.

