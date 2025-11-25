Alex Maxim este omul record! Fotbalistul român, în TOP 3 la nivel mondial

Alexandru Hațieganu
Alex Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep și este într-o formă de zile mari.

Alex Maxim își continuă forma bună din acest sezon și a înscris împotriva lui Kayserispor în victoria echipei sale cu 3-0.

Mijlocașul român a transformat perfect o lovitură de la 11 metri și a ajuns la trei goluri și cinci pase decisive în 13 partide jucate pentru Gaziantep.

Alex Maxim e omul record! Fotbalistul român este în TOP 3 la nivel mondial

Maxim a ajuns într-un top mondial la capitolul procentajului de transformarea a loviturilor de al 11 metri.

Jucătorul de 35 de ani are un procentaj de 93,3% de reușită de la punctul cu VAR și este pe locul trei la acest capitol în TOP 10 campionate din lume.

Mijlocașul a reușit să transforme 28 din 30 de penalty-uri pe care le-a bătut în cele mai bune campionate. Doar Ivan Toney și Reinaldo au un procentaj mai bun de transformarea a penalty-urilor decât jucătorul român.

Alexandru Maxim a punctat în victoria lui Gaziantep

Mijlocașul ofensiv al lui Gaziantep a deschis scorul în victoria categorică, 3-0 cu Kayserispor.

Maxim a spart gheața în minutul 39, cu o execuție perfectă de la punctul cu var. Românul a trimis fără emoții și a declanșat parada de goluri a oaspeților.

Mohamed Bayo a făcut restul spectacolului, cu un gol în prelungirile primei reprize și încă unul în minutul 64, pentru un succes clar, fără drept de apel.

Gaziantep urcă temporar pe locul 6, cu 22 de puncte după 13 etape, într-un sezon în care echipa românilor Maxim și Sorescu arată tot mai solid. Kayserispor rămâne în picaj, pe locul 16, cu doar 9 puncte.

