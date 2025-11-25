Alex Maxim este omul record! Fotbalistul român, în TOP 3 la nivel mondial

Alex Maxim își continuă forma bună din acest sezon și a înscris împotriva lui Kayserispor în victoria echipei sale cu 3-0.

Mijlocașul român a transformat perfect o lovitură de la 11 metri și a ajuns la trei goluri și cinci pase decisive în 13 partide jucate pentru Gaziantep.

Alex Maxim e omul record! Fotbalistul român este în TOP 3 la nivel mondial

Maxim a ajuns într-un top mondial la capitolul procentajului de transformarea a loviturilor de al 11 metri.

Jucătorul de 35 de ani are un procentaj de 93,3% de reușită de la punctul cu VAR și este pe locul trei la acest capitol în TOP 10 campionate din lume.

Mijlocașul a reușit să transforme 28 din 30 de penalty-uri pe care le-a bătut în cele mai bune campionate. Doar Ivan Toney și Reinaldo au un procentaj mai bun de transformarea a penalty-urilor decât jucătorul român.

