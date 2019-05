Alex Chipciu, situatie incerta la Anderlecht! "Va fi o restructurare a clubului" Ce spune noul patron al echipei!

Fotbalistul a vorbit la revenirea in tara.

Alexandru Chipciu si-a terminat intelegerea cu Sparta Praga, iar dupa meciurile nationalei se va intoarce la Anderlecht. Mijlocasul nu stie daca va ramane in Belgia, insa semnalele primite din partea noului patron al clubului ii dau sperante ca va fi pastrat.

"(N.r.- Cum a fost ultima perioada pentru tine?) A fost normala. Chiar s-au purtat foarte frumos cu mine, in conditiile in care stiam ca nu voi mai ramane de la anul, am mai jucat meciuri, si acum 2-3 etape am jucat cu Plzen, 90 de minute, ieri m-au trimis la incalzire din minutul 10, adica am avut o relatie frumoasa cu ei pana la sfarsit. Si modul cum mi-au luat ei la revedere de la mine m-a facut sa ma emotionez putin.

(N.r.- Care va fi drumul tau de acum?) Ma voi intoarce, in primul rand, la Anderlecht sa vad care e treaba acolo, va fi o retructurare a clubului cu foarte multe schimbari, dar voi vedea ce voi face. Nu am vorbit cu nimeni de la Anderlecht pana acum, decat cu magazionerul care se ocupa de echipamente, mi-a zis ca ii e dor de mine.

Sunt sigur ca voi face o alegere buna. (N.r.- Cat mai ai contract?) Mai am un an. Mi-as dori sa ma duc intr-un loc unde sa fiu fericit, familia sa fie bine si sa joc fotbal. Am vorbit cu `nea Giovani acum ceva timp si vorbise cu directorul sportiv de la Anderlecht, si a spus ca am salariu foarte mare si nu ar vrea sa ramana jucatori cu salarii foarte mari.

Dar, in acelasi timp, alt agent cu care `nea Giovani a lucrat la transferul meu de la Anderlecht la Sparta Praga mi-a spus ca noul presedinte e foarte incantat de mine, ma stie de cand am jucat in Belgia si ar vrea sa mai raman, sa imi prelungeasca contractul. Acum e putina incertitudine, dar sincer ma gandesc doar la echipa nationala, la meciurile pe care le avem de jucat si dupa aceste meciuri voi vedea ce voi face", a spus Alexandru Chipciu la sosirea in tara.

Alexandru Chipciu pleaca de la Sparta Praga. Presa din Cehia anunta ca Sparta a hotarat sa nu achite clauza de cumparare definitiva a romanului de la Anderlecht, in valoare de 2.000.000 euro.

Potrivit iSport.cz, Chipciu se va intoarce la Anderlecht Bruxelles, echipa cu care are contract pana in 2020.

In varsta de 29 de ani, fostul jucator al FCSB-ului a jucat in 25 de meciuri din prima liga a Cehiei, marcand un singur gol.

Colonia romanilor de la Praga se destrama

Sparta Praga a inceput sezonul cu patru romani in echipa, dar il termina doar cu doi. Din vara, unul singur va ramane la Sparta.

Florin Nita, Vatajelu, Stanciu si Chipciu au jucat in acest sezon la Praga. Vatajelu a fost pana la urma imprumutat la Jablonec, iar Stanciu vandut la Al Ahli.

Nita este deocamdata titular in poarta, el avand 26 de meciuri in aceasta stagiune.