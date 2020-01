Agentul lui Radu RUPE TACEREA despre situatia portarului roman: "Este lipsa de respect fata de jucator!"

Ionut Radu nu va mai intra in poarta lui Genoa in acest sezon.

Romanul si-a pierdut postul de titular in fata lui Mattia Perin, venit de la Juventus si va pleca in aceasta iarna de la clubul italian. Desi a primit cele mai multe goluri in Serie A in acest sezon, romanul si-a salvat echipa in numeroase randuri, iar interventiile sale au fost laudate in presa italiana.

Cu toate astea, Perin este preferat in detrimentul lui Radu, care s-ar putea intoarce la Inter Milano. Unul dintre agentii romanului, Crescenzo Cecere, a vorbit pentru TuttoMercatoWeb despre situatia portarului.



"Suntem dezamagiti de Genoa, care si-a urmarit interesele, nerespectand munca si activitatea baiatului care anul trecut a avut un sezon extraordinar, aducand puncte vitale pentru salvarea de la retrogradare, si a fost decisiv si in acest sezon in multe meciuri.

Respectam alegerea clubului, insa modul in care au facut-o arata o lipsa de respect fata de jucator. Contactam diverse cluburi din Italia si din strainatate. Noi am imbratisat proiectul Inter si acest club nu are intentia sa se lipseasca de Radu. Lucrul cel mai potrivit azi e sa redevina nerazzurro, nu mai are niciun sens sa ramana la Genoa", a declarat agentul sau, conform sursei citate.