”După ce a rezolvat problema mijlocului terenului, Sampdoria se concentrează acum pe defensivă, obiectivul fiind Rus de la Pisa”, titrează astăzi Tuttomercatoweb, care detaliază:

”După ce a rezolvat problema mijlocului terenului cu sosirile lui Jordan Ferri și Liam Henderson, Sampdoria este gata să se concentreze pe următorul obiectiv de transfer: un fundaș central.

Antrenorul Massimo Donati a indicat clar necesitatea de a completa linia defensivă, care prezintă încă unele lacune numerice și de experiență.

Românul a promovat în Serie A, dar ar putea reveni acum în Serie B



Potrivit Gazzetta dello Sport, numele care se află în fruntea listei este cel al lui Adrian Rus, fundaș central român născut în 1996, care joacă în prezent la Pisa.

După un sezon pozitiv, culminat cu promovarea în Serie A, Rus ar putea lua în considerare o revenire în Serie B pentru a avea mai multă continuitate, având în vedere concurența posibilă din prima ligă.

Descrierea italienilor: ”solid fizic, cu o tehnică bună și capabil să aibă un impact și în zona ofensivă”



Pentru Sampdoria, ar fi un profil de încredere: solid fizic, cu o tehnică bună și capabil să aibă un impact și în zona ofensivă, așa cum o demonstrează cele două goluri marcate în sezonul trecut, unul din penalty, celălalt din lovitură liberă.

Un detaliu care confirmă calitățile sale balistice și personalitatea în momentele cheie. Operațiunea este în fază de evaluare, dar interesul este concret”.

Sampdoria, la începutul anilor '90 finalistă de Champions League, abia a scăpat în ultimul sezon de retrogradarea în Serie C.

Potrivit presei italiene, directorul sportiv al Sampdoriei, Andrea Mancini, lucrează intens la transferurile celor doi români de la Pisa, Adrian Rus și Marius Marin.

Discuțiile cu Rus sunt avansate, chiar dacă apărătorul de 29 de ani este accidentat, în timp ce Marin ar putea pleca după ce Pisa l-a adus pe elvețianul Michel Aebischer de la Bologna.

Dispare Pisa rumena



Deși au fost oameni-cheie în promovare, Pisa este deschisă ideii de a-i vinde. Marius Marin, cotat la 3.000.000 de euro, a jucat 34 de meciuri în sezonul trecut, în care a reușit un gol și două pase decisive. Adrian Rus are o cotă de piață de 1.200.000 de euro și a bifat 25 de partide și două goluri.

Cei doi ar putea rămâne astfel în Serie B, în ciuda performanței obținute cu Pisa. Sampdoria vrea să reconstruiască serios după un sezon 2024/2025 dezastruos, în care s-a salvat de la retrogradare doar datorită penalizării celor de la Brescia.

Al treilea român din lotul care a promovat, Olimpiu Moruțan, a părăsit deja echipa. După ce nu a fost păstrat de Pisa, internaționalul român a fost transferat de Aris Salonic.

