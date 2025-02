Gică Popescu despre Tudor Băluță: ”Provine de la şcoala mea de fotbal, s-ar putea să fiu subiectiv. Foarte inteligent cu o tehnică incredibilă!”



Tudor Băluță era lăudat în urmă cu câțiva ani de Gică Popescu, acum președintele clubului Farul Constanța:

"Băluţă provine de la şcoala mea de fotbal, s-ar putea să fiu subiectiv. Este un jucător care are atât de multe calităţi, încât îmi pare imposibil să nu reuşească.

Are tot ce îi trebuie. E un băiat foarte inteligent, tehnică incredibilă, statură, deposedează, pasează, nu se sperie sub presiune. E un băiat foarte serios, are nevoie şi de noroc şi de conjunctură importantă".

Clasamentul din Ekstraklasa