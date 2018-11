Tucudean, noul golgheter al Ligii I, dupa ce a mitraliat-o pe Voluntari! Batalie cu Gnohere si Mitrita. Cum arata TOPUL

Tucudean a marcat trei din cele patru goluri ale CFR-ului in meciul cu Voluntari. Atacantul este in mare forma.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

George Tucudean a ajuns la 11 reusite in acest sezon. Varful campioanei Ligii I a marcat de 3 ori in poarta Voluntariului, in meciul disputat in Gruia.

Tucudean i-a depasit pe Gnohere si Mitrita, care au cate 10 goluri in acest sezon, dar si cate un meci mai putin jucat.

Bosniacul Koljic, de la Craiova, este si el "la bataie". La fel este si malianul Tandia, de la Sepsi, care are 7 goluri.

Clasamentul golgheterilor Ligii I

1. George Tucudean - 11 goluri

2. Harlem Gnohere - 10

3. Alex Mitrita - 10

4. Elvir Koljic - 8

5. Ibrahima Tandia - 7

6. Florinel Coman - 6

7. Diogo Salomao - 6

8. Ianis Hagi - 5

9. Dennis Man - 5

10. Florin Tanase - 5