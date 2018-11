ULTIMA ORA | Gnohere a facut anuntul: este gata sa joace pentru Romania in preliminariile pentru Euro! Conditia pusa de golgheterul FCSB

Gnohere le-a dat un termen limita celor de la FRF!

Golgheterul ultimilor ani din Liga 1, Harlem Gnohere, ar putea fi atacantul care sa duca Romania la Euro 2020! Intr-un interviu pentru Onze Mondial, Harlem Gnohere si-a reiterat dorinta de a juca pentru echipa nationala. Nascut in Franta, Gnohere si-ar fi dorit sa evolueze pentru Coasta de Fildes, tara de origine a parintilor sai, insa nu a fost convocat.

Gnohere a reusit cel putin 10 goluri pe sezon de la venirea in Liga 1. In total, el a marcat de 47 de ori in 103 partide pentru Dinamo si FCSB.

"Nu am fost niciodata contactat. Sezonul trecut, am crezut ca am facut lucruri bune si voi fi cautat, ca antrenorul se uita macar odata daca merit sa joc la nivel international. Nu s-a intamplat. Aici, in Romania, sa zicem ca nu suntem in discutii avansate, dar s-a vorbit despre mine sa fiu chemat la nationala Romaniei. Si am fost foarte tentat, deoarece Romania mi-a deschis portile in campionatul sau, in Europa League, in Champions League.

Intre ghilimele, ma simt putin indatorat, deoarece datorita lor pot sa joc asa. Deci ma intereseaza selectia la nationala Romaniei. Daca Romania ma cheama inaintea ”Elefantilor”, voi merge fara regret la nationala Romaniei" a spus Harlem Gnohere.