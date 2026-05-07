S-au împlinit 40 de ani de la marea performanță a Stelei din 7 mai 1986, când echipa condusă de Emeric Ienei a cucerit Cupa Campionilor Europeni, în urma unei finale cu Barcelona.

„Roș-așlbaștrii” s-au impus la loviturile de departajare pe stadionul Sevillei, scor 2-0, după ce în timpul regulamentare a fost 0-0.

BNR a lansat două monede speciale pentru Steaua 86'

BNR a lansat două monede pentru a marca într-un mod inedit acest eveniment important din fotbalul românesc.

Moneda de argint valorează simbolic 10 lei și are un diametru de 37 milimetri și o greutate de 31,103 grame, conform site-ului bnr.ro.

Moneda din tombac cuprat, valorează un leu, are același diametru, dar cântărește 23,5 grame.

Moneda de argint va costa 1000 de lei plus TVA, în timp cea de tombac cuprat valorează 260 de lei.