Jurnalistul Sandro Sabatini l-a lăudat pe Cesc Fabregas și a susținut că tehnicianul spaniol este peste antrenorul român în acest moment. Italianul a mers chiar mai departe și l-a plasat pe Fabregas în fața unor nume importante din fotbalul din „Cizmă”, precum Gian Piero Gasperini, Massimiliano Allegri, Stefano Pioli și Luciano Spalletti.

„Să nu vă supărați și nici eu n-ar trebui să mă supăr, pentru că înainte nu gândeam așa, dar în acest moment Cesc Fabregas este cel mai bun dintre toți, fără îndoială. Fabregas este mai bun decât Chivu, Gasperini, Allegri, Pioli, Spalletti, decât toți. Este cel mai bun în acest moment”, a declarat jurnalistul, potrivit FCInter1908.it.

L-a comparat pe Fabregas cu Sacchi și Guardiola

Sabatini a explicat că și-a schimbat părerea despre antrenorul lui Como după ce a urmărit evoluția echipei. Mai mult, stilul de joc al formației pregătite de Fabregas i-a amintit de echipa lui AC Milan condusă de Arrigo Sacchi și de Barcelona lui Pep Guardiola.

„Te uiți cum joacă Como și te întrebi: «Cum naiba reușește să facă asta?». Este aceeași senzație pe care o oferea Milanul lui Sacchi acum 40 de ani. După ce am urmărit meciul cu Leipzig, am spus deja asta, am afirmat că îmi amintește de Barcelona lui Guardiola”, a mai spus Sabatini.