Un taximetrist a condus 150km pentru a-i înapoia portofelul lui Neuer, dar recompensa portarului l-a revoltat

În urmă cu câteva săptămâni, Neuer (36 de ani) și un prieten au luat un taxi în Munchen, iar celebrul portar și-a uitat portofelul în mașină. Cel care l-a găsit a fost șoferul taxiului, Hazir S, în timp ce făcea curățenie, scrie Sky Germania, care citează Bild.

"Numele lui Neuer și adresa erau în cartea de identitate", a spus șoferul. Presa din Germania scrie că în portofelul lui Neuer erau aproximativ 800 de euro cash și două carduri.

După ce și-a încheiat programul, șoferul de taxi a vrut să facă o faptă bună și să-i înapoieze portofelul lui Neuer. Nu l-a putut găsi pe portar la cele două adrese la care l-a căutat, însă a dat de managerul fotbalistului, căruia i-a oferit portofelul, dar și datele de contact.

La două săptămâni distanță, Hazir a primit prin poștă un tricou al lui Neuer de la Bayern, fără vreun comentariu. Șoferul consideră că recompensa a fost mult prea mică, având în vedere că a condus aproximativ 120 de kilometri pentru a-i înapoia portofelul portarului.

"Recompensa asta e o bătaie de joc! Am patru copii. Nu am ce să fac cu tricoul", a spus șoferul, potrivit sursei citate.

Manuel #Neuer forgot his wallet in the taxi a few weeks ago.The taxi driver discovered the wallet and returned it, but accused Neuer of being stingy. (Sky) pic.twitter.com/YlqAkrUulW