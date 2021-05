Un fotbalist a fost condamnat la inchisoare pentru ca si-a batut rudele minore! Ce pedepasa a primit jucatorul care a evoluat in Ligue 1 si La Liga

Youseff El Arabi a fost condamnat la un an de inchisoare dupa ce si-a batut verisorii minori.

Evenimentul pentru care Youssef El Arabi a fost condamnat la un an de inchisoare s-a petrecut in iunie 2017. Imediat dupa terminarea Ramadanului, doi veri ai fotbalistului au aruncat 2 sticle pe terasa casei unde Youssef locuia cu familia sa. Jucatorul, legitimat in Qatar atunci, si-a luat cei doi frati si au inceput sa ii fugareasca pe cei doi veri pentru a le aplica o corectie.

Chiar daca s-au ascuns intr-o casa vecina, cei doi minori de 13 si 16 ani, au fost prinsi de fratii El Arabi. Potrivit actu.fr, un martor care a asistat la acest conflict a relatat la proces: "Am vazut tinerii cum erau la pamant si primeau incontinuu lovituri". Fotbalistul a dezmintit aceste acuzatii, recunoscand ca le-a aplicat celor doi verisori doar o palma peste ceafa pentru a-i pedepsi pentru ce au facut.

Instanta din Montpellier a pronuntat decizia finala dupa 4 ani de cand procesul a fost intentat de cele doua victime, chiar in ziua cand actuala echipe a lui Youseff, Olympiacos, a pierdut finala Cupei Greciei cu PAOK, 1-2. Astfel, jucatorul a primit doua vesti proaste in aceeasi zi. Pe langa faptul ca a pierdut ocazia de a face eventul cu Olympiacos, a fost condamnat la un an de inchisoare.

Pe langa amenda de 3 000 de euro pe care a primit-o din partea Tribunalului, fotbalistul va trebui sa le plateasca celor doi veri despagubiri in valoare de 13 400 de euro. Potrivit aceleiasi surse, El Arabi mai are o sansa sa nu ajunga in spatele gratiilor. Are dreptul sa conteste decizia, iar pedepasa sa poate fi ajustata de catre un alt judecator.

Ajuns la 34 de ani, marocanul a evoluat de-a lungul carierei la Caen, Al-Hilal, Granada, Al-Duhail si Olympiacos. In acest sezon, este golgeter in campionatul Greciei, cu 22 de reusite.