BREAKING NEWS | Romanii s-au luat la bătaie pe aeroportul din Londra! Sange si lovituri in plin cu trollerele! Sunt imaginile care fac inconjurul lumii! De la ce a plecat totul

Scene horror pe aeroportul Luton, de langa Londra!

3 persoane au fost spitalizate si nu mai putin 17 arestate in urma unei confruntari intre cetateni romani. Doua gasti s-au luat la bataie sub ochii celorlalti pasageri, in zona comerciala a aeroportului. S-au schimbat lovituri crunte! Cei implicati au fost surprinsi lovindu-si adversarii cu trollerele. Totul a inceput in jurul orei 8 dimineata, in zona de dupa controlul documentelor.

"Suntem socati si tristi pentru ceea ce s-a intamplat. Avem toleranta 0 pentru violenta si continuam sa lucram cu politia pentru a lamuri lucrurile. Vrem sa ne cerem scuze tuturor celor afectati de incident", a explicat un purtator de cuvant al aeroportului Luton.

Politia a cerut ajutorul martorilor pentru a stabili exact imprejurarile in care s-a produs confruntarea. Din cate se pare, cele doua grupuri s-ar fi luat la bataie in urma unui conflict spontan.