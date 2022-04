Ucrainenii exultă după ultimele victorii ale armatei lor pe front! Cum au ironizat incendiul de la Bryansk, Rusia

„La ora 02:00, pe 25 aprilie, schimbul de serviciu operațional al Direcției Principale a EMERCOM al Rusiei pentru Regiunea Bryansk a primit un mesaj despre un incendiu la adresa: Bryansk, Districtul Fokinsky, Moskovsky Ave.

La locul evenimentelor au fost trimise echipaje de pompieri și salvare proporțional cu dimensiunea incendiului. La sosire, s-a stabilit că pe teritoriul depozitelor a avut loc un incendiu. Vom reveni cu informații suplimentare”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Situațiilor de Urgență al Federației Ruse.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB