Ion Țiriac își mărește impresionanta colecție auto cu o nouă investiție spectaculoasă. 

Miliardarul român a cumpărat trei modele Bentley personalizate exclusiv pentru România, o premieră pentru piața europeană.

Modelele fac parte din seria „Mulliner Athenaeum Collection”, realizată de divizia de personalizare a Bentley. Designul este inspirat de simbolul Ateneului Român, care apare în detalii ale interiorului și exteriorului.

Ion Țiriac a făcut o achiziție unică în Europa

Din cele patru exemplare produse, trei au fost achiziționate de Ion Țiriac, pentru o sumă totală de peste 1 milion de euro. Mașinile vor fi expuse în scurt timp în cadrul Țiriac Collection.

Colecția privată a lui Ion Țiriac, expusă la Otopeni, a fost desemnată recent al treilea cel mai bun muzeu auto din lume. Este singurul muzeu în care pot fi văzute șase exemplare Rolls-Royce Phantom de epocă, fabricate înainte de 1972.

Muzeul adună peste 200 de vehicule, mașini rare, modele istorice, dar și automobile conduse de celebrități precum Elton John sau Bernie Ecclestone.

„Va fi cea mai mare colecție din Europa, cu 300 de mașini europene. Vreau să se bucure și oamenii din România”, spunea Țiriac în primăvara acestui an.

