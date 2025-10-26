Miliardarul român a cumpărat trei modele Bentley personalizate exclusiv pentru România, o premieră pentru piața europeană.



Modelele fac parte din seria „Mulliner Athenaeum Collection”, realizată de divizia de personalizare a Bentley. Designul este inspirat de simbolul Ateneului Român, care apare în detalii ale interiorului și exteriorului.



Ion Țiriac a făcut o achiziție unică în Europa



Din cele patru exemplare produse, trei au fost achiziționate de Ion Țiriac, pentru o sumă totală de peste 1 milion de euro. Mașinile vor fi expuse în scurt timp în cadrul Țiriac Collection.

