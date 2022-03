"Andriy, vezi luminița de la capătul tunelului?". Shevchenko s-a blocat pentru câteva secunde și a răspuns cu greu

Rachetele rusești lovesc mai multe cartiere rezidențiale, iar orașele Harkov și Mariupol sunt sub asediu. Peste 800.000 de ucraineni au părăsit țara și s-au refugiat în țările vecine, inclusiv în România, însă cei mai mulți au rămas acasă, unde luptă pentru apărarea teritoriului și pentru supraviețuire.

Andriy Shevchenko (45 de ani), câștigătorul Balonului de Aur în 2004, se află în această perioadă la Londra, însă mama și sora sa au decis să rămână la Kiev. Într-un interviu acordat pentru Sky Sports, fostul mare atacant de la Dinamo Kiev, AC Milan sau Chelsea a vorbit cu mare emoție despre ce se întâmplă în țara sa.

"Sunt foarte mândru că sunt ucrainean. Este un moment foarte dificil pentru țara mea, pentru oamenii mei și pentru familia mea. Mama și sora mea sunt în Kiev acum, unde se întâmplă lucruri groaznice. Oamenii mor, copiii mor, rachetele se îndreaptă către casele noastre. Trebuie să oprim acest război, trebuie să găsim o modalitate.

Mama și sora, la fel ca mulți alți ucraineni, refuză să plece, sunt hotărâte să lupte pentru libertatea noastră. Suntem niște oameni uniți, o țară unită. Se acordă mult sprijin, familiile încearcă să împartă mâncarea cu soldații. E unul dintre cele mai dificile momente din istoria Ucrainei, dar oamenii sunt uniți pentru că vor libertate, vor să-și apere casele", a spus Shevchenko.

La finalul emisiunii, Shevchenko a fost întrebat dacă vede luminița de la capătul tunelului în această situație, iar ucraineanul s-a blocat pe moment. După cinci secunde de tăcere, a răspuns: "În acest moment, nu, dar cred în continuare că o cale diplomatică este metoda prin care se poate încheia acest război".

