Rusia, lovită din toate părțile după ce Putin a invadat Ucraina! Organizatorii Eurovision i-au exclus pe ruși din competiție

Rusia este „oaia neagră” a Europei după războiul declanșat de președintele Vladimir Putin în Ucraina. Astfel, pe plan sportiv s-au luat o serie de decizii împotriva Rusiei, de la mutarea finalei Champions League, programată inițial la Sankt Petersburg, până la anularea Marelui Premiu al Formulei 1 din Rusia, iar loviturile continuă să apară.

UEFA ia în calcul ruperea contractului cu Gazprom, unul dintre sponsorii forului european, iar acesta ar fi doar unul dintre pași, asta și după ce Schalke a decis să șteargă logoul Gazprom de pe tricourile de joc.

Nu doar pe plan sportiv se iau măsuri împotriva Rusiei, din cauza a haosului creat de Vladimir Putin. Organizatorii Eurovision au anunțat că, în urma unei discuții ample, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, organizația din spatele celebrului concurs, a decis excluderea Rusiei de la ediția din acest an.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat postat pe pagina oficială Eurovision Song Contest.

„Uniunea Europeană de Radiodifuziune (n.r. EBU, în limba engleză) a anunțat că niciun moment rusesc nu va participa în acest an la Eurovision Song Contest.

Board-ul Executiv al EBU a luat decizia după recomandarea primită din partea conducătorilor Eurovision. Decizia reflectă îngrijorarea că, în lumina crizei fără precedent din Ucraina, participarea unui moment din Rusia ar crea disensiuni în competiție.

Rămânem dedicați în protejarea valorilor unei competiții culturale care promovează schimbul internațional și înțelegerea, aduce publicul împreună, sărbătorește diversitatea prin muzică și unește Europa pe o singură scenă”, se arată în comunicatul EBU.

