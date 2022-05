România s-a calificat în finala Eurovision 2022, cu piesa Llamame

România s-a calificat în finala Eurovision, în urma Semifinalei 2 a concursului cântecului european, ce a avut loc joi noaptea, alături de reprezentanţii următoarelor ţări: Belgia, Republica Cehă, Azerbaidjan, Polonia, Finlanda, Estonia, Australia, Suedia şi Serbia.

Artiştii calificaţi sunt: Jérémie Makiese cu "Miss You" (Belgia), We Are Domi cu "Lights Off" (Republica Cehă), Nadir Rustamli cu "Fade to Black" (Azerbaidjan), Ochman cu "River" (Polonia), The Rasmus cu "Jezebel" (Finlanda), Stefan cu "Hope" (Estonia), Sheldon Riley cu "Not The Same" (Australia), Cornelia Jakobs cu "Hold Me Closer" (Suedia) şi Konstrakta cu "In corpore sano" (Serbia).

Aceştia se vor alătura în finala de sâmbătă reprezentanţilor primelor 10 ţări alese marţi de către juriul de specialitate şi public: Elveţia - Marius Bear cu "Boys Do Cry", Armenia - Rosa Linn cu "Snap", Islanda - Systur cu "Meo hakkandi sól", Lituania - Monika Liu cu "Sentimentai", Portugalia - MARO cu "Saudade, Saudade", Norvegia - Subwoolfer cu "Give That Wolf A Banana", Grecia - Amanda Tenfjord cu "Die Together", Ucraina - Kalush Orchestra cu "Stefania", Republica Moldova - Zdob şi Zdub şi Fraţii Advahov cu "Trenuleţul" şi Ţările de Jos - S10 cu "De diepte".

Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.

Germania este reprezentată de Malik Harris, cu "Rockstars", Spania, de Chanel, cu "SloMo", Marea Britanie, de Sam Ryder, cu "Space Man", Italia, de Mahmood & Blanco, cu "Brividi", Franţa, de Alvan şi Ahez, cu "Fulenn".

Finala Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1 şi TVR Internaţional, începând cu ora 22,00.

Eurovision Song Contest 2022 se desfăşoară la Sala Pala Olimpico din Torino, sub sloganul "The sound of beauty".

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale Eurovision şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).