de IONUȚ AXINESCU

Tânărul belgian, câștigător al concursului „Vocea Belgiei” în 2021, a interpretat piesa „Miss You” și a impresionat cu talentul său. Născut la Antwerp, din părinți congolezi, Makiese nu se ocupă doar cu muzica, ci și cu fotbalul.

„Noul Julio Iglesias”: reprezentantul Belgiei la Eurovision e fotbalist

Reprezentantul Belgiei la Eurovision este portar și momentan face parte din lotul echipei Royal Excelsior Virton, din liga a doua. Jeremie Makiese a început fotbalul la 13 ani, la BX Bruxelles, club patronat de cunoscutul Vincent Kompany, actual antrenor la Anderlecht.

Până să semneze cu Virton, cântărețul a mai evoluat la Jeunesse Molenbeek, Royal Wallonia Walhain. În vara anului 2021 s-a pregătit cu La Louvière.

Jeremie Makiese nu a debutat încă în prima echipă a lui Virton, pentru că a fost prins cu cariera sa muzicală. Chiar și așa, belgianul a declarat că nici nu se gândește să renunțe la fotbal. Totuși, tânărul a făcut un sacrificiu pentru cele două pasiuni ale sale: a abandonat studiile de geologie.

Cazul său a fost comparat cu cel al faimosului Julio Iglesias. Acum în vârstă de 78 de ani, Iglesias a fost portar la Real Madrid Castilla, în a doua ligă spaniolă. A renunțat la fotbal după un accident de mașină suferit în 1963. Șapte ani mai târziu, în 1970, Julio Iglesias a reprezentat Spania la Eurovision.

Cine este idolul lui Jeremie Makiese: „Mi-a deschis ochii și mintea!”

Jeremie Makiese a declarat zilele trecute că a fost „foarte trist” pentru că s-a aflat în situația de a alege între participarea la Eurovision și fotbal. Ajuns la Torino, belgianul a vizitat stadionul lui Juventus.

„Sunt recunoscător pentru șansa asta. Eurovision este o competiție uriașă, unde trebuie să fii tu 100% și să dai toată energia pe care o ai. Pe scenă sau pe teren, ai responsabilitatea să dai totul, fie că este vorba despre vocea ta sau despre poarta pe care o aperi”, spunea recent Makiese.

Idolul belgianului este Michael Jackson. „Când am auzit They Don’t Really Care About Us pentru prima oară, am zis ‘Woaah!’. Mi-a deschis ochii și mintea. Michael dansa și toată lumea avea un vibe pozitiv. Vreau și eu să creez astfel de momente, să fac oamenii fericiți și să vindec suflete”, a explicat participantul la Eurovision.

Românul care l-a ținut rezervă pe Makiese și apoi l-a votat la „Vocea Belgiei”

La BX Bruxelles, Jeremie Makiese s-a duelat pentru un post de titular cu un român, după cum a dezvăluit, în exclusivitate, sport.ro, încă din septembrie 2021. Cezar Grăjdan (21 de ani) îl ținea rezervă pe cântăreț.

„Îl cunosc foarte bine pentru că ne-am antrenat și am jucat împreună la BX. Când aveam 16 ani, eu deja eram la prima echipă. Atunci când jucam la formația Under 19, Jeremie, care apăra acolo, devenea rezervă.

Apoi, drumurile noastre fotbalistice s-au despărțit. Eu m-am transferat la Walhain și, după ce am plecat de acolo, a venit tot el în locul meu!”, povestea portarul român.

Plecat din România cu familia, încă de când avea opt ani, Grăjdan evoluează acum la KFC Rhodienne-De Hoek, o formație de amatori din Belgia. În perioada 2020-2021 a jucat în România, la Turris-Oltul Turnu Magurele, de unde a plecat după ce gruparea din Teleorman s-a desființat.