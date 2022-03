Roman Abramovich, otrăvit? Detalii incredibile dezvăluite despre starea de sănătate a fostului patron de la Chelsea 

Alături de fostul patron de la Chelsea au mai fost prezenți la întâlnire, printre altele, un alt antreprenor rus, dar și Rustem Umerov, politician ucrainean.

Toți cei trei bărbați au dezvoltat simptome asociate otrăvirii cu substanțe chimice, se arată în informațiile dezvăluite în presa internațională.

În urma acestei întâlniri, Roman Abramovich ar fi acuzat înroșirea ochilor, dar și apariția unor pete suspecte pe piele. Potrivit acelorași informații, starea de sănătate a oligarhului rus este una bună, iar o investigație a fost deschisă pentru a se stabili dacă a existat o activitate suspectă în acest sens.

#Russian oligarch Roman Abramovich and #Ukrainian peace negotiators suffered symptoms of suspected poisoning after a meeting in #Kyiv earlier this month

They blamed suspected attack on hard-liners in #Moscow who "wanted to sabotage talks to end the war".https://t.co/bIQy4jKCgD