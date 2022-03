Momentul în care yachtul de peste 500 de milioane de euro al lui Abramovich a fost împiedicat să acosteze de un grup de activiști ucraineni

Rusia a fost sancționată dur după războiul declanșat de președintele de la Kremlin, iar oligarhii ruși nu au scăpat nici ei de sancțiuni. Este și cazul lui Roman Abramovich, patronul miliardar al lui Chelsea, care a fost sancționat dur de guvernul din Marea Britanie. Clubul londonez a avut de suferit în urma sancțiunilor impuse rusului, care caută să își vândă acțiunile.

Roman Abramovich, trecut pe lista celor șapte oligarhi ruși care au fost sancționați de guvernul britanic, caută soluții pentru a-și vinde proprietățile deținute în Marea Britanie. Patronul lui Chelsea și-a mutat și yachturile într-o zonă în care nu există interdicții.

Oligarhul rus și-a dus, pe rând, superyacht-urile de sute de milioane de euro, în Turcia, în portul din Bodrum, acolo unde ambarcațiunile sale nu prezintă riscul de a fi confiscate. Primul yacht trimis de Abramovich este Solaris, a cărui valoare este de nu mai puțin de 500 de milioane de euro.

Presa internațională a surprins momentul în care yachtul Solaris încerca să acosteze în Bodrum, însă câțiva activiști ucraineni s-au aruncat în apă și au încercat să blocheze accesul navei. Cei de la euronews au postat imaginile, informând că ulterior yahctul a acostat după ce activiștii au fost reținuți.

???????? Watch as a group of Ukrainian protesters, most of them children, attempt to block Russian billionaire Roman Abramovich's superyacht from docking in Bodrum, Turkey.

Local reports state the yacht docked shortly after the activists were detained. pic.twitter.com/7WYCwi2qWC