Rezultate alegeri europarlamentare 2019 | DEZASTRU pentru Ilie Nastase si Anghel Iordanescu. Ce rezultate au obtinut

Ilie Nastase si Anghel Iordanescu sperau sa ajunga la Bruxelles, insa voturile lor i-au plasat la categoria "si altii".

Fosti mari sportivi ai Romaniei, Ilie Nastase si Anghel Iordanescu au participat la alegerile Europarlamentare din partea UNPR. Partidul condus de Gabriel Oprea se afla in grupul partidelor care au obtinut in total 3.7% din totalul voturilor, dupa marile partide care vor trimite oameni in Parlamentul European.

Ilie Nastase si Anghel Iordanescu au fost eclipsati de un independent, George Simion, care a adunat 120.000 de voturi.



PNL castiga alegerile Europarlamentare!

Pana la ora 9, Biroul Electoral Central a a centralizat 98% din voturile din Romnania si 60% din cele exprimate in diaspora. PNL a strans 27,69% din voturi (2,3 milioane voturi), in timp ce PSD urmeaza cu 23,46%, iar USR-Plus 22,61%.

Prezenta pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 21,00, cand s-au inchis urnele, de 41,23%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central, iar pentru alegerile europarlamentare de 48,95%.



Urmareste in timp real rezultatele de la alegerile europarlamentare 2019 pe www.stirileprotv.ro