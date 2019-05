OPINIE / Generalii armatei moarte. Lui Iordanescu si Nastase le-a dat poporul cu bastonul de general in cap la europarlamentare

Rezultatele la alegerile Europarlamentare inregistrate de "locomotiva" celor doi mari sportivi si partidul lor "vagon de tren" poate insemna ca ne-am lecuit putin de populismul cronic.

Ilie Nastase si Anghel Iordanescu, cei doi mari sportivi ai Romaniei, au participat din partea UNPR la alegerile europarlamentare desfasurate pe 26 mai. Desi a mizat mult pe faima sportiva si pe prestigiul gradului de general detinute de cei doi oamenii din capul listei de candidati, formatiunea politica condusa de Gabriel Oprea a inregistrat un rezultat jenant si se afla in grupul partidelor si candidatilor independenti inregistrati la „Si Altii”, care au obtinut impreuna doar 3.7% din totalul voturilor. Nastase, Iordanescu si partidul lor au inregistrat un rezultat mai slab chiar decat independentul George Simion, care a adunat singur 120.000 de voturi.



Printr-un decret prezidential din 1 decembrie 2008, Ilie Nastase (72 ani), fostul numar 1 ATP, finalist de Cupa Davis si fost castigator de Roland Garros, US Open si Wimbledon (dublu), a fost inaintat in gradul de general-maior (cu 2 stele) in retragere in Ministerul Apararii Nationale. In ultimii ani, el a fost acuzat ca prejudiciaza imaginea Armatei Romane, dupa ce s-a prezentat la turneele de tenis prestigioase cu o uniforma neconforma cu cea oficiala, prelucrata la croitor dupa bunul plac. In plus, sunt de notorietate scandalurile mondene degradante, modul dezonorant in care a plecat de la conducerea FRT, acuzatiile de agresiune verbala aduse de jucatoarele si oficialele din echipa de Fed Cup a Marii Britanii, numeroasele derapaje verbale sau faptul ca a fost condamnat la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins baut si fara permis la volan si la ghidon, in aceeasi zi, si a jignit si bruscat politistii care incercau sa-l incatuseze. Nastase a mai candidat din partea PDSR, in 1996, la Primaria Capitalei, dar a pierdut alegerile in fata lui Victor Ciorbea, si a mai participat la alegerile parlamentare din 2012 din parte Aliantei Electorale PSD-UNPR-PC, obtinand un mandat de senator care s-a incheiat in 2016.

Anghel Iordanescu (69 ani) a fost un mare fotbalist si antrenor pentru Steaua si echipa nationala, de numele sau legandu-se, alaturi de alte multe performante, castigarea CCE si a Supercupei Europei in 1986, dar si sferturile de finala atinse de „tricolori” la Mondialul din 1994. Cel supranumit chiar „Generalul” a fost avansat la gradul de general-maior (cu o stea), in septembrie 1994, si fost trecut in rezerva cu acest grad la data de 15 iulie 1998. Ulterior, in afara de fotbal si afaceri, Iordanescu s-a dedicat politicii alaturi de prietenul Gabriel Oprea, el candidand, in 2004, pe listele PSD la Senatul Romaniei, in judetul Ilfov. A pierdut alegerile, dar, in februarie 2008, in urma demisiei lui Teodor Filipescu, Iordanescu a preluat locul acestuia pentru ultimele 10 luni de mandat. In toamna lui 2008, el a candidat din nou intr-unul din colegiile din judetul Ilfov, obtinand un nou mandat de senator, care s-a terminat in 2012.

Rezultatul inregistrat de cei doi poate insemna ca romanii au inceput, dupa mult timp, sa isi dea seama ca, daca ai fost in sportiv, cantaret, actor sau medic exceptional, nu semnifica neaparat ca vei si si un ales al poporului care va face lucruri la fel de bune din postura de europarlamentar, primar, consilier local, deputat sau senator. Poate chiar dimpotriva. Si mai inseamna ca Romania alege sa se uite spre viitor si se mai distanteaza inca un pic de Rusia lui Putin, care a impus-o si mentinut-o, intre 2007 si 2014, in Duma de Stat pe gimnasta Alina Kabaeva, cu care s-a speculat ca ar fi avut o relatie apropiata si chiar un copil, ceea ce a fost privit ca o normalitate.

Asa ca, domnule Nastase, domnule Iordanescu, poporul v-a facut generali, poporul v-a degradat...