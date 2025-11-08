Fostul finanțator de la Dinamo i-a făcut un cadou spectaculos fiicei sale, Melissa, în vârstă de 21 de ani, care este studentă în Statele Unite.



Omul de afaceri a dezvăluit că i-a achiziționat tinerei un apartament de lux în Miami, pe care a plătit o sumă colosală: 1,35 milioane de dolari.



"I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. Cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari", a precizat Borcea, potrivit Iamsport.



Întreținere de 3.200 $ pe lună



Pe lângă prețul de achiziție, costurile lunare de întreținere și impozit se ridică și ele la o sumă considerabilă: 3.200 de dolari.



Apartamentul, deși are doar două camere și un living, beneficiază de facilități incredibile.



"La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!", a mai spus omul de afaceri.



Melissa este unul dintre cei trei copii pe care Cristi Borcea îi are din prima sa căsnicie, cea cu Mihaela Borcea. În total, fostul șef din Ștefan cel Mare are nouă copii cu patru femei diferite.

