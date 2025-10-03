FCSB a pierdut cu 0-2 în fața lui Young Boys Berna, în faza principală Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a cedat tot cu 0-2 în fața lui Rakow.

Cristi Borcea: ”Ce a făcut FCSB anul trecut a fost miracol!”

Cristi Borcea nu a fost surprins de rezultatele echipelor românești și consideră că lumea fotbalului românesc s-a entuziasmat degeaba sezonul trecut, când echipa patronată de Gigi Becali a impresionat în Europa League.

Fostul acționar al lui Dinamo consider acel parcurs un adevărat ”miracol” și a atras atenția că România trebuie să o ia pe urmele Ungariei în ceea ce privește investițiile făcute în sport dacă își mai dorește performanțe la nivel european sau mondial.

”Ce a făcut FCSB anul trecut a fost miracol. Asta e valoarea noastră adevărată și trebuie să realizăm treaba asta. Dacă nu investim cum a investit Ungaria 20 de ani în infrastructură și în centrele de copii și juniori, o să ajungem și mai rău.

Am ajuns la vorbele lui Hagi de acum 20 de ani. Asta trebuie să facem, pe ce s-au axat ungurii sunt cei mai buni.

Au avut echipă în Liga Campionilor anul trecut, au avut echipă calificată la Campionatul European, au jucători de 70-80-100 de milioane. Au națională bună de polo, de handbal”, a spus Cristi Borcea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

