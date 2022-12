„Pele a murit. Cel mai divin fotbalist și mai îmbucurător dintre oameni. A jucat unde puțini au fost aleși. De trei ori a ridicat cel mai mare trofeu în frumosul tricou galben. A plecat de lângă noi, dar va rămâne imortal în ce privește fotbalul. Condoleanțe, Pele”





Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele