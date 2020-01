Interzisa la TV din cauza unui MECI de fotbal! INCREDIBIL: 10 secunde au costat-o pe Cristina Topescu! Ce s-a auzit pe post

Cristina Topescu a fost gasita moarta in casa duminica seara, dupa ce apropiatii n-au putut da de ea timp de mai multe zile.

Cariera jurnalistei in televiziune a inceput inca din vremea copilariei. Topescu a aparut in mai multe emisiuni pentru tineret ale Televiziunii Romane. In 1983, dupa ce tatal sau, comentatorul Cristian Topescu, a fost interzis pe post, cariera Cristinei a fost de asemenea pusa pe 'pauza'.

Topescu Senior s-a exprimat in favoarea jucatorilor romani care nu erau lasati de Partidul Comunist sa plece in strainatate. Topescu a vorbit in direct, in timpul meciului Suedia - Romania (0-1), despre avantajele pe care nationala si Federatia le-ar avea in cauzl in care fotbalistii ar putea juca in strainatate. Conducatorilor PCR nu le-a convenit deloc discursul, astfel ca Topescu a fost scos de pe post!

Dupa absolvirea facultatii de Limbi Straine, sectia engleza-italiana, Cristina Topescu a dat meditatii si a fost corector la 'Contemporanul', apoi redactor la revista 'Cinema'. In 1991, Cristina a revenit la TVR, apoi a trecut pe la mai multe televiziuni importante. Ultima oara, jurnalista a fost gazda unui talk-show la Antena 3.