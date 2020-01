"Nu mi-ai zis niciodata asta!" Momentul impresionant care a emotionat milioane de oameni! Ce i-a spus Cristina Topescu tatalui ei in singurul interviu pe care i l-a luat

Cristina Topescu i-a luat un singur interviu tatalui sau, fostul mare comentator sportiv Cristian Topescu.

Cei doi au vorbit in 2017 despre momentele importante ale carierei lui Topescu senior, dar au atins si subiecte din viata lor personala. Jurnalista i-a cerut iertare tatalui sau pentru ca a incercat sa fuga din tara inainte de caderea comunismului fara sa-i spuna, apoi i-a facut o marturisire emotionanta.

"Trebuie sa ma ierti, ticule! M-ai iertat ca atunci cand am incercat sa fug din tara nu ti-am spus nimic si nu ai stiut nimic? Mama era bolnava. M-ai iertat pentru asta?", si-a intrebag Cristina tatal. "Am fost atat de surprins, incat am ramas fara cuvinte si am trait alaturi de tine toata suferinta pe care ai parcurs-o pana la eliberarea ta din inchisoare", i-a raspuns Cristian Topescu.

"Tu nu mi-ai spus niciodata ca ma iubesti. Eu ti-am spus foarte rar. Acum as vrea sa-ti spun ca sunt foarte mandra de tine, ticu, si te iubesc", i-a transmis apoi Cristina tatalul sau.

Cristian Topescu a murit in mai 2018 la 81 de ani. La aproape doi ani distanta s-a stins si fiica lui. Cristina Topescu avea 59 de ani.